Sofia Ribeiro sobre saídas à noite: “Já não é mesmo para mim”

Sofia Ribeiro recorreu às redes sociais para refletir sobre as noites de copos e festa, algo que garante já não ser para si.

“Chamem-me careta, velha, chata mas festas, sair, beber copos até às tantas, virar a noite… Noites, umas atrás das outras, dias seguidos, já não é mesmo para mim. Já foi, em tempos”, começou por refletir, a propósito da festa de verão da TVI, no passado domingo, no Algarve.

“Sabe-me bem uma vez por outra, de vez em quando… em alguma ocasião especial, quando se junta um grupo de gente porreira, sabe-me! E quando vou, vou! Danço, pulo, falo alto, bebo, mando os foguetes e apanho as canas mas e os dias seguintes? Vamos falar sobre isso? Eu fico-me a arrastar. Abandono a vontade de viver”, acrescentou.

“Uma amiga diz que nós agora já não temos ressacas, ficamos doentes e é muito isso!

Resumo: pessoal que adora festa e andar de roda no ar e no dia seguinte estão ‘plenos’, a minha admiração”, disse ainda.