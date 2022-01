Sofia Ribeiro junta-se a Sofia Grillo e Rui Veloso para concerto único

Sofia Ribeiro junta-se, esta quinta-feira, a Sofia Grillo e a Rui Veloso para um concerto único no Instagram. O trio já ensaiou o número musical.

A atriz, que integra o elenco da nova aposta da TVI “Amar Demais”, aceitou o convite e vai fazer parte de um momento inédito no perfil de Sofia Grillo no Instagram, a partir das 21h30.

“Esta foto foi tirada ontem no ensaio. Com o querido mestre Rui Veloso e a minha Sofia Grillo. Logo às 21h30 em directo do insta dela [Sofia Grillo] para um serão entre gente boa, que gosta de música. Que privilégio! Se vos apetecer juntem-se!” escreveu Sofia Ribeiro, em jeito de convite.

Por sua vez, Sofia Grillo publicou a mesma fotografia, confessando que a amizade faz bem às pessoas. “A música e os amigos fazem-nos tão bem. Ontem estivemos os três, entre conversas e ensaios para logo à noite. Foi uma noite feliz!” afirmou.

Sofia Ribeiro tem estado a gravar a nova aposta de ficção nacional da TVI. Além do trabalho na representação, a atriz também é dona de um café intitulado Filosofia, em Lisboa.

