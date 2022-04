Atriz Sofia Ribeiro recorda viagem a São Tomé

Sofia Ribeiro mostrou-se nostálgica, esta sexta-feira, 12 de março, ao recordar nas redes sociais a viagem que fez até São Tomé.

A atriz, de 36 anos, acordou no final desta semana com vontade de estar naquele país africano. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou com os seguidores algumas fotos que recolheu durante a sua viagem.

“Bom dia! Acordei em São Tomé”, escreveu a profissional da TVI.

“O Paraíso”, “Que maravilha”, “Lindo”, “Ah que saudades de viajar” e “A minha viagem de sonho” foram alguns dos elogios que os internautas deixaram na secção de comentários da publicação.

Sofia Ribeiro é uma adepta de viajar, tal como tem demonstrado nas redes sociais. No final do ano passado, a atriz fez as malas e desfrutou de uns dias de descanso no Rio de Janeiro, no Brasil.

A intérprete pode ser acompanhada pelo público no pequeno ecrã com a novela “Amar Demais”, na qual dá vida a Célia.