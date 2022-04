Sofia Ribeiro volta aos treinos: “Foi para mexer o corpo todo, nada pesado”

Sofia Ribeiro esteve vários dias impossibilitada de treinar por ter testado positivo à covid-19. Esta sexta-feira, 7 de janeiro, a atriz já regressou aos treinos.

A artista, de 37 anos, publicou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, um vídeo no qual surge a meio de um treino e cheia de alegria após terminar o tempo de isolamento profilático.

“Segue o treino de ontem! Foi para mexer o corpo todo, nada pesado”, começou por relatar a intérprete.

“Os primeiros depois de uma temporada sem treino são mais ou menos assim. Depois começo a isolar o treino por grupos musculares”, prosseguiu.

Recorde-se que a atriz foi partilhando com os fãs alguns momentos e dificuldades que enfrentou durante o seu confinamento, nomeadamente o dia em que ficou sem eletricidade.