Sofia Sousa reage a onda de ódio por ser apelidada de “mãe guerreira”

Sofia Sousa, ex-concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos”, na TVI, em 2014, reagiu à onda de ódio que se gerou por ter sido apelidada de “mãe guerreira”.

Foi através das redes sociais que Sofia Sousa partilhou uma notícia que dá conta de mais de 800 comentários negativos e fez uma reflexão sobre o assunto.

“Nunca me apelidei de ‘mãe guerreira’. Sempre opinei sobre isto de uma forma muito simples. Não me acho melhor que nenhuma mãe. Sou, sim, a melhor que posso e consigo para a minha filha”, começou por escrever num InstaStory, ferramenta do Instagram.

“[…] Passaram quase dez anos e o discurso continua a ser exatamente o mesmo. Este ‘hate’ todo é simplesmente abismal”, continuou

“Só eu sei o que já senti ao ler certas coisas. Reflitam sobre isso. […] Não é que não se aguente a pancada, mas já passaram dez anos… dez anos. Já não chega?”, questionou.

Recorde-se que durante a sua passagem pelo programa recebeu um avião com a mensagem “mãe guerreira”.