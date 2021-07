Sofia Sousa acusa TVI de “falta de informação e esclarecimento”

Sofia Sousa revelou, esta quinta-feira, 1 de abril, ter ficado triste com a TVI, acusando a estação de Queluz de Baixo de “falta de informação e esclarecimento”.

A ex-concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” admitiu que foi chamada à atenção depois de ter afirmado dentro da mansão da Ericeira que não fazia questão de ir ao “Dois às 10”, da TVI, para falar com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

“Como sabem não fazia a maior questão de ir ao programa “Dois às 10″ pelos motivos óbvios: contudo, quando disse isto na casa chamaram-me à atenção que tinha de ir pois era obrigatório”, começou por contar, no Twitter.

A ex-jogadora do “reality show” adiantou ter sido informada de que iria na quarta-feira passada ao formato só que não recebeu qualquer chamada da produção. “Não fico triste por não ir, fico triste pela falta de informação e esclarecimento da TVI”, afirmou.

“Alguém da comunicação me disse que ia estar lá quarta-feira. Depois questionei uma pessoa… duas pessoas e não me sabiam responder. Conclusão que me deram: Se te ligarem é porque é para ires, se não te ligarem é porque não vais. E aqui estou eu!” rematou Sofia Sousa.

Recorde-se que Sofia Sousa revelou dentro da casa que não queria estar presente no “Dois às 10” devido à apresentadora Maria Botelho Moniz, por se ter sentido ofendido quando esta ainda apresentava programas na SIC Radical.

A ex-participante terminou o “Big Brother – Duplo Impacto” em quarto lugar, arrecadando 2500 euros. Em primeiro lugar, ficou Joana Albuquerque que levou para casa o prémio final de 20 mil euros.