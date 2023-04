Sofia Sousa volta a arrasar Maria Botelho Moniz: “O que ela disse não tem perdão”

Sofia Sousa marcou presença no podcast “Trocar Uma Ideia”, de Filipe Vilarinho, e voltou a a “arrasar” Maria Botelho Moniz.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, na TVI, reacendeu a polémica com a apresentadora após um comentário feito em 2014.

De recordar que a mais recente onda de acusações à comunicadora surge na sequência de uma crónica de Alexandre Pais na qual comentou a aparência de Maria Botelho Moniz.

Sofia Sousa lembrou assim um comentário feito pelo rosto de entretenimento do quarto canal que considera imperdoável.

“Acho que não tem desculpa possível, por mais que ela possa pedir desculpa. Ela usou uma rede nacional para dizer o que disse (…) O pedido de desculpa dela também foi um guião. Foi o próprio diretor da TVI que me ligou para ir ao programa, ao qual eu me recusei a ir”, começou por referir.

De seguida, a ex-concorrente do “reality show” lembrou a sua participação como comentadora no “Big Brother 2020” do qual Maria Botelho Moniz era apresentadora dos “Extras”: “Eu fui porque sabia que tinha palavras guardadas para lhe dizer. Tanto que outros programas que eu devia ter ido, não fui. Disse-lhe tudo o que pensava”.

“O que me chocou realmente não foi o que ela disse sobre mim, apesar de não ter explicação. Mas sim estar a usar a expressão da ‘arte de alugar o p***’ sobre uma bebé. O que ela fez e disse não tem perdão, nem em 2014, nem em 2023 e nunca vai ter”, atirou.