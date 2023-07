Sofia Vergara e Joe Manganiello têm “alguns assuntos pendentes”, como a custódia do cão

Após terem anunciado a separação, Sofia Vergara e Joe Manganiello continuam com “alguns assuntos pendentes”, nomeadamente a custódia do cão.

Sofia Vergara e Joe Manganiello estiveram juntos durante sete anos mas, à semelhança do que tem acontecido com outros casais, viram o projeto de vida ir por “água abaixo”.

O casal, apesar de ter resolvido as adversidades, tem ainda “alguns assuntos pendentes”, nomeadamente a custódia do cão, “Bubbles”, de dez anos: “A esperança da Sofia é que eles possam resolver isto tudo com calma e tranquilidade”, contou uma fonte à “US Weekly”.

Recorde-se que a jurada do “America’s Got Talent” rumou até Capri, em Itália, para festejar o 51º aniversário. A ausência de Joe começou a levantar algumas suspeitas de uma possível separação, que acabou por ser confirmada posteriormente.

Mas afinal qual foi o motivo do término repentino? Segundo o “TMZ”, o fim do casamento deveu-se a “diferenças irreconciliáveis”. A publicação levantou, ainda, a hipótese da separação estar relacionado com os filhos. Joe tem o desejo de ser pai e Sofia, que é mãe de Manolo Vergara, de 31 anos, não tem a maternidade como planos futuros.