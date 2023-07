Atriz Sofia Vergara exibe as curvas em fato de banho

De férias por Itália, a atriz Sofia Vergara partilhou nas redes sociais uma fotografia em fato de banho onde mostra a forma física.

Sol, praia e gelado. As férias de Sofia Vergara por Itália têm sido assim. A atriz tem partilhado registos desses momentos por terras italianas nas redes sociais.

No Instagram, ultrapassou um grande marco: 30 milhões de seguidores. Face ao número significativo, Sofia decidiu agradecer os seus seguidores com uma nova partilha. Uma foto sua em fato de banho, na varanda do hotel, onde exibe as curvas.

“30 milhões de seguidores! Obrigada a todos! Obrigada por estarem sempre aqui para mim! Obrigada por me apoiarem em tudo o que faço! Beijinhos de Itália”, escreve na legenda da imagem onde aparece.

Além disso, a atriz comemora hoje os 51 anos. Nas redes sociais, também fez uma partilha sobre este dia especial.

“Acordar aqui no dia do meu aniversário de 51 anos! Ainda com saúde, sonhos, energia (os joelhos já doem, isso sim), mas com muita alegria de viver! Obrigado a todos pelas mensagens!”, lê-se na legenda das imagens que publicou.