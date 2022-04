Rendida ao “Somos Portugal”, Ana Arrebentinha faz homenagem ao programa

Depois de se estrear no “Somos Portugal” (TVI), Ana Arrebentinha ficou rendida ao formato dos domingos à tarde e decidiu fazer uma homenagem nas redes sociais.

A humorista estreou-se como apresentadora do elenco fixo do “Somos Portugal”, no passado domingo, ao lado de Ben, Zé Lopes, Fanny Rodrigues, Santiago Lagoá e Mónica Jardim.

Agora, a contar os dias para uma nova emissão, a comediante escreveu um texto de tributo aos colegas e ao programa.

“Domingo está quase a chegar / E com ele traz o ‘Somos Portugal’! Somos uma equipa unida e divertida / Com muito para vos dar / Temos o dinheiro e o carro / Para você ganhar / Estamos aqui / Com muita alegria e dedicação / Esperamos que no domingo ligue a televisão. / Mas não ligue a televisão em vão / Não se esqueça estamos aqui por si / E isso é só na TVI”, pode ler-se no Instagram.

Na secção de comentários, dois dos colegas de “Somos Portugal” reagiram às palavras de Ana Arrebentinha. “Vamos a isto!” atirou Zé Lopes. Já Mónica Jardim escreveu: “Calma, Camões”.

Além de integrar o elenco fixo do programa das tardes de domingo, a comediante também é uma das comentadoras do “reality show” “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI.