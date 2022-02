Sónia Araújo aventura-se com acrobacias no regresso ao trabalho

Sónia Araújo regressou ao trabalho fazendo acrobacias circenses com os convidados do Circo Mundial que estiveram no programa “Praça da Alegria” (RTP1).

A apresentadora do programa das manhãs da estação pública recebeu no matutino os elementos do Circo Mundial no primeiro dia de regresso ao trabalho depois de ter estado em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Para captar o momento, a comunicadora realizou duas acrobacias com um dos profissionais convidados e partilhou no perfil de Instagram. “Ainda agora começou o ano e já ando nestas vidas! Obrigada ao @circomundialmariani!” escreveu.

https://www.instagram.com/p/B63I184hU63/

Sónia Araújo esteve três dias em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a passear, a provar a gastronomia local, a conhecer os monumentos mais emblemáticos e a passar a passagem de ano.

