Sónia Araújo dá que falar com vestido transparente no “Dança Comigo”

Sónia Araújo está a dar que falar nas redes sociais depois do vestido transparente que usou na última gala do “Dança Comigo”, da RTP1.

Arrasadora. A jurada do programa “Dança Comigo” e apresentadora do “Praça da Alegria” Sónia Araújo está a ser alvo de muitos elogios depois de ter participado no programa de dança de domingo à noite na RTP1 com um vestido transparente e muito arrojado.

Os fãs mostraram-se rendidos ao “modelito” eleito pela comunicadora, muitos deles famosos, como o ator Pedro Alves ou a apresentadora Catarina Furtado.

Sónia Araújo mostra, assim, estar em grande forma física, mas o visual escolhido não agradou a todos, com uma seguidora a defender que “não havia necessidade”.

Recorde-se que a final do “Dança Comigo” acontece já no próximo domingo, na RTP1, com a cantora Cuca Roseta a juntar-se ao painel de jurados – Noua Wong, Sónia Araújo e Filipe La Féria -, como convidada.