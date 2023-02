Sónia Araújo deixa-se fotografar de fato de banho e recebe elogios

Sónia Araújo aproveitou, esta quarta-feira, 8 de fevereiro, para dar um mergulho num hotel no Porto. A apresentadora vestiu o fato de banho e recebeu vários elogios.

A apresentadora, de 52 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar um conjunto de fotografias em que aparece vestida com um fato de banho sentada junto à piscina da unidade hoteleira.

“Noite, noite”, escreveu, em inglês.

Entre os vários elogios que surgiram, rapidamente, na secção de comentários, destaque para as palavras do amigo e apresentador José Carlos Malato. “Até os mortos se levantam!” atirou.

O público pode acompanhar o trabalho de Sónia Araújo no programa “Praça da Alegria”, nas manhãs da RTP1, e ainda aos domingos à noite no primeiro canal com o formato “Dança Comigo”, do qual faz parte como jurada.