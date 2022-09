A exposição “Icons”, de Steve McCurry, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, revela algumas fotografias de rostos conhecidos do público português.

Sónia Araújo e Júlia Pinheiro são dois desses rostos. As apresentadores foram fotografas em 2019, no Porto, onde o fotógrafo lhes prometeu que um dia iria partilhar as imagens de algumas sessões numa exposição.

Dessa forma, Sónia Araújo marcou presença na exposição “Icons” e pôde ser a sua fotografia pelas mãos de Steve McCurry.