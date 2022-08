Sónia Araújo explica segredo para manter a forma física: “Não há milagres”

Sónia Araújo explicou o segredo para manter uma forma física trabalhada. A apresentadora da RTP garantiu que não há milagres e tem de existir trabalho.

A apresentadora, de 51 anos, contou, em entrevista à “TV Mais”, que para manter a sua silhueta treina com um “personal trainer” no ginásio e também tem uma boa genética devido aos seus pais.

“Temos de trabalhar, não há milagres. Faço ginásio com pt, tenho um passado de dança que me ajuda e os meus pais deram-me boa genética. A dança habituou-me a preparar e a cuidar do meu corpo e tenho agora de manter”, disse, referindo que gosta de “comer de tudo”.

“Não sou escrava de dietas. Vou equilibrando”, afirmou, sobre as dietas.

Ao longo dos anos, a comunicadora começou a tomar melhores decisões. “Qualquer pessoa com mais idade faz melhores escolhas. A idade pode não ser muito agradável para nós, mulheres. Mas traz segurança e autoconfiança, que não se tem aos 20 e aos 30. Gosto muito mais desta idade!” rematou.