Sónia Araújo revela fotografias do aniversário da filha: “Custa acreditar que alcançou a maioridade”

Sónia Araújo só agora revelou as imagens do aniversário de 18 anos da sua filha Carolina, que decorreu no dia 22 de outubro.

A apresentadora, de 50 anos, só neste domingo, 24 de outubro, conseguiu partilhar as imagens da festa de aniversário da filha. A comunicadora da RTP1 publicou um conjunto de imagens e explicou o porquê de só agora partilhar instantes daquele momento.

“Só hoje consigo escrever sobre a passada 6f, 22 de outubro! Em primeiro lugar porque não quis estar agarrada ao telemóvel mas antes conviver e desfrutar do momento e de todo o amor à nossa volta! Depois, porque ainda custa acreditar que a minha filha alcançou a maioridade!”, começou por escrever.

“Esse momento que estava muito longínquo mas que chegou depressa demais!

É um misto de emoções, a nostalgia dos momentos irrepetíveis e a imensa felicidade de ver o ser humano em que se transformou!”, acrescentou.

“À Carolina é o nosso doce e, a par dos irmãos, o melhor das nossas vidas. Parabéns filha! A mãe, o pai e os manos amamos-te muito”, rematou.

As mensagens de parabéns multiplicaram-se na caixa de comentários. “Parabéns à Carolina e aos papás! Muitas felicidades para todos. Beijinho” ou “Parabéns! Muitos beijinhos para as duas” são alguns dos comentários deixados pelos seguidores da apresentadora de “Praça da Alegria”.