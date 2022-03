Sónia Araújo voltou à “Praça”: “Sou melhor mãe por exercer uma profissão”

Sónia Araújo regressou esta terça-feira à apresentação da “Praça da Alergria”, depois de várias semanas de confinamento por causa da covid-19. E reconheceu que as saudades já eram muitas.

A “Praça da Alegria” voltou a ter esta terça-feira os apresentadores habituais: Jorge Gabriel e Sónia Araújo, com a comunicadora a voltar aos estúdios do Monte da Virgem algumas semanas depois de ter testado positivo à covid-19.

“Depois de várias semanas a ser mãe e dona de casa a tempo inteiro (o que tem o seu encanto) volto ao pleno!”, começou por destacar Sónia Araújo nas redes sociais.

“Não deixa de ser uma liberdade condicionada porque todos vivemos aprisionados deste vírus que teima em persistir. A quem ainda está a passar por isto ou pior, a quem já perdeu algum familiar com esta maldita pandemia, a minha solidariedade”.

Sónia Araújo abordou, em seguida, a importância de regressar ao pequeno ecrã: “Quem me conhece sabe que é desta forma que me realizo enquanto pessoa e profissional. Os meus filhos sabem que a mãe é melhor mãe e mais feliz por poder exercer uma profissão, por ser útil e dar-me aos outros nas mais variadas circunstâncias e que ao fim do dia volto para casa e juntos podemos contar como foi o nosso dia!”