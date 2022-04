Sónia Brazão: “É um processo de cura de dentro para fora”

Sónia Brazão esteve, esta quarta-feira, no “Você na TV!” (TVI) para falar sobre o processo de recuperação física e espiritual, depois de ter sofrido um acidente que deixou cerca de 90 por cento do seu corpo queimado.

A atriz, que tem estado fora do pequeno ecrã dedicada ao ensino de artes performativas, conversou com Manuel Luís Goucha sobre o estado em que se encontra nove anos após o episódio, quando ficou gravemente ferida numa explosão de gás no seu apartamento em Algés.

“Vou às horas das crianças e comporto-me como uma velhinha”, começou por afirmar, sobre as vezes que vai à praia, rindo-se com o apresentador.

Depois de ter admitido que aprendeu as viver com as manchas na sua pele, Sónia Brazão adiantou, em lágrimas, que o processo de recuperação desde então tem sido longo e complicado.

“É um processo de cura de dentro para fora”, disse, deixando Goucha comovido. “Gosto mais desta Sónia, esta Sónia tem mais tempo. É mais disponível para ouvir os outros, é mais serena, não está tão preocupada com o futuro”, acrescentou.