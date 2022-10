Sónia Costa deixa alerta sobre cirurgia: “Peçam mais do que uma opinião”

A cantora Sónia Costa marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, esta terça-feira, 25 de outubro, e aproveitou para deixar um alerta sobre uma cirurgia a que foi submetida.

Em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, Sónia Costa, de 51 anos, recordou a histeroscopia, cirurgia que a fez afastar-se dos palcos. A intérprete recordou as “fortes hemorragias” que sempre sentiu e a interrupção voluntária da gravidez, aos 28 anos.

“Engravidei, estava na Expo 98, estava com muito trabalho […] e eu estava em palco, com cerca de quase três meses, e houve uma descarga nervosa numa das noites e eu tive uma perda de sangue”, contou.

A cantora revelou que, após a intervenção médica, não conseguiu voltar a engravidar. “Sempre sofri com muitas dores, fortes hemorragias e o médico dizia que estava sempre tudo muito bem e eu confiei cegamente”, prosseguiu.

Sónia Costa contou que tentou perceber o porquê de não conseguir engravidar durante anos e que, depois de uma crise de dores intensas, a seguir a um concerto, dirigiu-se às urgências do Hospital dos Lusíadas, onde foi informada que tinha de retirar dois pólipos com massa endometrial.

“Estava cheia de dores. […] Fui à urgência e nessa consulta o médico diz-me que tinha realmente uns pólipos, uma massa endometrial. […]. Mandou-me para os Lusíadas, para um médico excecional e ele viu que eu tinha de tirar aquilo e marcámos a cirurgia”, lembrou.

De seguida, Sónia Costa deixou uma alerta a todas as mulheres: “Peçam mais do que uma opinião, se sentirem dores, procurem mais do que uma opinião, e os pólipos endometriais com massa endometrial podem efetivamente, e no meu caso foi, impedir uma gravidez”.