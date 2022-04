Sónia do “Big Brother” em choque com acidente fatal de um primo

Sónia Jesus, participante do “Big Brother 2020”, mostrou-se devastada nas redes sociais com a morte de um primo num acidente de viação.

Em choque. Sónia Jesus, que participou no “reality show” conduzido por Cláudio Ramos, mostrou-se devastada com a perda de um primo, que morreu num acidente de viação, no Porto.

“Meu Deus, não somos nada nesta vida”, começou por referir a antiga vendedora no perfil de Instagram.

“Meu primo Marcelo, que roubo, que perda. Minha tia, meu tio, muita força nesta hora. As palavras nunca serão suficientes para confortar esta dor tão grande”.

“Descansa em paz, meu primo. Estou em choque, nem parece verdade”, concluiu a ex-concorrente do “Big Brother 2020”.