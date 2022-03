Sónia do “Big Brother” (TVI) comete nova gafe [vídeo]

A concorrente Sónia do “reality show” “Big Brother” cometeu uma gafe quando estava a tentar animar com a colega de casa Iury.

Depois de ter confundido a palavra “xenofóbico” com a de “homofóbico”, a jovem de Vila Nova de Gaia voltou a cometar um erro que chamou à atenção do público. Tudo aconteceu durante uma conversa com Iury.

“Se fôssemos ‘clastrafóbicos’, homofóbicos e racistas não estávamos aqui, mulher”, atirou a participante, que é vendedora ambulante, enquanto tentava acalmar a colega que estava em lágrimas.

Recorde-se que durante a primeira semana da casa mais vigiada do país, Sónia foi nomeada pelos portugueses como a sua concorrente favorita. Veja o vídeo aqui.

LEIA TAMBÉM: