Sónia Jesus assinala aniversário do filho: “Seremos eternamente nós contra o mundo”

Fabian, o filho mais novo de Sónia Jesus e Vítor Soares, completa um ano. A mãe assinalou a data com uma publicação nas redes sociais.

Sónia Jesus estava grávida do pequeno Fabian quando o companheiro, Vítor Soares, foi detido. “Vitó”, como é carinhosamente apelidado pela noiva, esteve um ano e dois meses em prisão efetiva, mas, após decisão do juiz, encontra-se a cumprir o resto da pena em prisão domiciliária.

Os últimos meses foram conturbados para Sónia que, com uma criança pequena nos braços, viu o julgamento do noivo sem adiado sucessivas vezes. A ex-participante do “Big Brother”, da TVI, encontra-se agora a viver dias mais tranquilos e recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do filho mais novo.

“Um ano de tanto para contar. Parabéns, meu bebé milagre. Meu amado filho hoje completa um aninho e eu tenho tanto para te contar um dia, quando entenderes, muitas conversas vamos ter. Foste a minha salvação a minha luz no meio de tanta escuridão. A minha alegria no meio de tanta tristeza. O meu troféu no meio da batalha”, escreveu.

“Filho, que Deus te guarde e ilumine a tua vida, que seja sempre o teu guia e te proteja de todo o mal. Sou tão agradecia a Deus por te ter. És um traquina que apenas com um ano já me pregou muitos sustinhos”, acrescentou.

“Parabéns, parabéns, meu amado filho, homem e amor da minha vida, seremos eternamente nós contra o mundo, estarei sempre de mãos dadas contigo, prometo. Amo-te tanto, filho. A mãe fará sempre de tudo para ver esse teu sorriso maravilhoso. Parabéns, vida”, rematou.

O casal tem mais duas filhas: Naísa, de oito anos, Maiara, de 11. Com o regresso do pai, as meninas mostraram-se emocionadas.