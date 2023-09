Sónia Jesus desabafa: “Ninguém sentiu as minha dores”

Sónia Jesus foi convidada de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”, no qual falou sobre a detenção do marido.

Sónia Jesus esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”, no qual falou sobre a detenção de Vítor Soares e o regresso do companheiro a casa.

“As minhas filhas sabiam que ele vinha, mas pensavam que era só no dia a seguir. Então, quando elas viram o pai… é o que se vê no vídeo”, começou por contar, referindo-se à emoção das pequenas quando viram o pai pela primeira vez em casa, após um ano e dois meses preso no estabelecimento prisional de Bragança.

Sónia recordou, também, o processo de ir visitar o companheiro à cadeia: “Não foi fácil. As pessoas apontam o dedo, julgam, falam… Mas ninguém sentiu as minha dores, ninguém sabe o que passei durante 15 meses, a fazer 400 quilómetros com três crianças, a chover torrencialmente, o meu filho a chorar, eu a ter de parar na autoestrada para lhe dar de mamar”.

Sobre o consumo de drogas por parte de “Vitó”, como é carinhosamente apelidado pela noiva, Sónia garante que só descobriu após a detenção: “Falei com ele… Disse-lhe que tivemos sempre uma relação tão aberta e que ele nunca me tinha dito nada… Ele dizia que tinha vergonha. Ele justificou-se e a verdade é que vou sempre estar do lado dele”.

“Tenho a certeza que o Vítor nunca mais irá consumir… Ponho as minhas mãos no fogo”, referiu a ex-concorrente do “Big Brother”, acrescentando que “há males que vêm por bem”. Ainda assim, Sónia confessou: “Desiludiu-me um pouco. Mas também já o devo ter desiludido. Também já falhei e ele esteve lá para mim”.