Sónia Jesus faz desabafo depois da detenção do marido e a gravidez

Depois da detenção do companheiro, Vítor Soares, e a gravidez do terceiro filho, Sónia Jesus fez um desabafo nas redes sociais, referindo que acredita que tudo vai ficar bem.

A ex-concorrente do “Big Brother 2020” fez questão de deixar uma mensagem motivacional, no perfil de Instagram, admitindo que acredita no universo e, por isso, só quer pensar de forma positiva.

“Olá, meus amores, minhas flores do meu jardim… Deste lado está tudo certo, está tudo bem, dentro dos possíveis, não é? Mesmo que não esteja, eu vou sempre dizer que está tudo certo. Porque acredito muito na cena do universo e, se não está agora, estará futuramente”, disse, nos InstaStories.

“Independentemente do que esteja a acontecer à vossa volta pensem que está tudo certo, porque se não está vai ficar. Energias positivas para vocês desse lado estou aqui no Bazar a fazer envios”, concluiu.

Após o marido ter sido detido na operação “Sementes em Pó”, organizada pela GNR, a feirante garantiu que vai estar “sempre do lado dele”. “Independentemente de qual seja essa verdade, vou estar sempre, mas sempre, ao lado do Vítor porque ele é o pai das minhas filhas”, disse.