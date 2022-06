Sónia Jesus garante: “Não me calo mais, não me mantenho mais em silêncio”

Sónia Jesus voltou a recorrer às redes sociais para falar sobre a detenção do companheiro, Vítor Soares, por tráfico de droga.

Recorde-se que o marido da ex-concorrente do “Big Brother”, na TVI, foi detido pela GNR no âmbito da operação “Semente em Pó”, juntamente com Amílcar Teixeira, pai de Edmar, também ex-concorrente do mesmo “reality show”.

“O que o povo gosta é de saber da vida alheia”, começou por referir ao reparar no alcance que as suas publicações têm atingido no Instagram.

De seguida, partilhou uma mensagem de uma seguidora que pedia para que Sónia falasse mais sobre a sua gravidez e garantiu: “O meu foco é este: pessoas que me conhecem deste sempre e querem ver o meu melhor. Prometo que aos pouquinhos partilho coisas do meu bebé com vocês”.

Num último InstaStory, ferramenta do Instagram, Sónia Jesus atirou: “Bem, por hoje já chega e não, não me calo mais, não me mantenho mais em silêncio. Porque se é para falar de mim, não há ninguém melhor do que eu”.

De notar, que o advogado do casal referiu a uma publicação nacional que as filhas do casal estão em sofrimento com a detenção do pai no estabelecimento prisional de Vila Real.