Sónia Jesus: “Não existe venda de droga em minha casa”

Sónia Jesus marcou presença no último “Goucha”, na TVI, onde deu a primeira entrevista após a detenção do companheiro, Vitó.

A ex-concorrente do “Big Brother”, no canal quatro, mostrou-se emocionada e confessou que não tem sido uma jornada fácil.

“Não queria acreditar no que estava a acontecer. Isto processou-se por fases. A fase inicial, em que acreditava que o Vitó vinha para casa, que estava tudo bem. Nunca acreditei que ele fosse ficar. No dia a seguir deparei-me com a realidade, que ele ia ficar em prisão preventiva”, começou por explicar.

Sónia Jesus recordou ainda o momento em que Vítor Soares foi detido: “Fomos abordados na rua, à saída da escola da minha filha mais nova [Naísa, de sete anos]. Falaram connosco, como se fosse uma operação STOP, tiraram o Vitó do carro. Foram respeitosos, mesmo em minha casa, não tenho nada a dizer. […] Não tinham um mandato para mim, fui porque quis acompanhar o Vítor”.

Durante a conversa, Manuel Luís Goucha questionou a entrevistada sobre o facto de haver ou não drogas em casa. “Sei aquilo que é realidade, sei aquilo que está no processo, aquilo que o meu advogado me diz. Não posso ir pelos julgamentos [dos outros]. O que me importa é a verdade, não é o que é dito”, atirou Sónia Jesus.

“Não existe venda e tráfico de droga dentro da minha casa. Isso é mentira”, afirmou ainda.

Recorde-se que Vitó foi detido por tráfico de estupefacientes no âmbito da operação “Semente e Pó”. Também o pai de Edmar, outro concorrente do “reality show” e da mesma edição de Sónia Jesus, foi detido na mesma operação.