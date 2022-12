Sónia Jesus reage a críticas após entrevista: “Surreal seria se tivesse ido à TV dizer que o meu Vitó é traficante”

Sónia Jesus concedeu a primeira entrevista após a detenção do companheiro, Vitó, por tráfico de droga.

A ex-concorrente do “Big Brother”, na TVI, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, porém, as críticas não se fizeram esperar e Sónia Jesus já reagiu.

“Surreal seria se eu tivesse ido para um programa de televisão dizer: sim, o meu Vitó é um traficante, o meu Vitó é muito má pessoa, o Vitó tinha quilos de droga em casa, é um Pablo Escobar. Não é surreal eu chegar ali, bater o pé, e defender o meu homem até ao fim. Vou fazê-lo sempre, sempre, sempre”, afirmou num vídeo partilhado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Surreal é o mediatismo que dão a este caso, porque é um processo de sete arguidos e parece apenas e só o processo do Vitó, sendo que o Vitó é uma folha nesta imensidão que é uma floresta”, disse ainda.