Sónia Jesus revela sexo do bebé sem querer

Sónia Jesus, ex-concorrente do “Big Brother”, na TVI, marcou presença no matutino “Dois às 10” para revelar o sexo do seu terceiro filho. Contudo, devido a um descuido fez a revelação antes de tempo.

A produção do programa do canal quatro preparou um cenário, esta segunda-feira, 16 de maio, para que Sónia Jesus e o marido, Victór, dessem a notícia ao rebentar um balão que iria revelar o sexo do bebé.

No entanto, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a ex-concorrente do “reality show” deu a novidade antes de tempo.

A mamã confessou que, no domingo, 15 de maio, realizou um ‘baby shower’, no qual descobriu estar à espera de um menino. “Vimos tudo azul”, explicou.

A dupla de apresentadores foi apanhada desprevenida, mas conduziu o programa como previsto e o casal rebentou o balão que confirmou o sexo do bebé. Sónia Jesus e Victór afirmaram ainda que a criança se chamará Fabian.