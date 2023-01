Sónia Tavares conta como perdeu 15 quilos: “E resulta! É impressionante!”

Sónia Tavares contou, esta segunda-feira, 9 de janeiro, como perdeu 15 quilos. A cantora referiu os detalhes da sua alimentação.

A intérprete dos The Gift esteve como convidada no programa “Goucha”, da TVI. Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, a artista revelou ter feito jejum intermitente para emagrecer.

“Fiz jejum intermitente. E resulta! É impressionante!” afirmou.

Sónia Tavares adiantou a rotina em dia de espetáculo. “No meu caso, o jejum começa à hora do jantar, antes do concerto, por volta das oito. Já não ceio depois do concerto, às vezes, venho com uma fome tramada!”

“Bebo um chá ou uma coisa qualquer e depois, no outro dia, só volto a almoçar e não me faz diferença nenhuma”, rematou.

Na mesma entrevista, a cantora admitiu lutar contra uma depressão profunda há vários anos. “Sofro de depressão. É me diagnosticada uma depressão profunda há muitos anos. Não tenho nada a esconder”, contou.