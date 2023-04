Sónia Tavares diverte-se na praia: “Porquê Cancun, se tenho a Nazaré?”

A cantora Sónia Tavares aproveitou as altas temperaturas e recorreu às redes sociais para partilhar o momento com os seguidores na Nazaré.

Nos últimos dias, foram muitas as celebridades que aproveitaram as altas temperaturas para atualizar as redes sociais.

Na quinta-feira, 20 de abril, Sónia Tavares juntou-se ao leque e partilhou o momento com os fãs: “Porquê Cancun, se tenho a Nazaré? Mas não venham todos para cá, que está muito bem assim, ok?”, escreveu a cantora dos The Gift na legenda da publicação.

A artista aproveitou para descansar dentro de Portugal. Na caixa de comentários, algumas celebridades aproveitaram para deixar alguns elogios e observações. “Linda, linda, linda”, escreveu Carolina Deslandes, “Lindona”, disse Sofia Ribeiro.

Joana Mortágua, em contrapartida, desafiou a cantora: “Agora quero ver isso dentro de água”.