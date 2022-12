Sónia Tavares faz desabafo e revela insultos recebidos

Sónia Tavares, vocalista da banda The Gift, recorreu às suas redes sociais para revelar alguns dos insultos que recebe nas redes sociais.

Tudo aconteceu esta segunda-feira, 12 de novembro, quando a cantora partilhou um pequeno texto no InstaStories, ferramenta do Instagram, sobre as ofensas de que é alvo regularmente.

“Travesti, homem, drogada ou não merece o ar que respira são os insultos mais comuns. Alguns ainda conseguem qualquer coisa mais cara, como grotesca. Não me importo, mas sempre ouvi dizer que quem não sente, não é filho de boa gente”, começou por dizer.

A artista explicou que não fica indiferente ao “ódio”. “Sou só uma cantora, só quero atravessar a estrada para chegar ao outro lado. Não governo um país, não sou assassina, nem corrupta. […] Faço música para quem a quiser ouvir, tenho o coração do lado esquerdo e o cérebro dentro do crânio. Não sou indiferente ao ódio”, continuou.

“Não, não sou superior o suficiente para dizer que vozes de burro não chegam ao céu. Não estou no céu, estou bem aqui e, por dentro, sou igual a todos, pior ou melhor conservada. A qualidade de artista ou figura pública não me deixa automaticamente imune ao veneno. Não me cega, nem me tapa os ouvidos”, atirou.

Sónia Tavares refletiu sobre ser famoso e não poder responder às ofensas. “E quem é que decidiu que o pedestal de famoso é uma espécie de alvo com maior visibilidade e que está proibido de ripostar? É, à partida, injusto, sobretudo quando se é apenas alguém que quer ter comida na mesa e escolheu a criminosa realidade de ser artista, tão pelintra como outra qualquer”, rematou.