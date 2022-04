Sónia Tavares mostra fotografia da adolescência

Sónia Tavares encontrou no baú das recordações uma fotografia de quando era mais nova. A cantora fez questão de partilhar o tesourinho com os fãs nas redes sociais.

A vocalista da banda The Gift publicou no seu perfil da rede social Instagram uma imagem a preto e branco que apanhou de surpresa os admiradores. Face à memória, a intérprete mostrou-se nostálgica.

“Postar freneticamente fotografias da juventude e aparecer na RTP Memória, podem muito bem ser sintomas do princípio do fim”, escreveu Sónia Tavares na descrição, em jeito de brincadeira.

https://www.instagram.com/p/CA2MZJlhzHA/

Na secção de comentários, entre os diversos elogios de internautas, destaque para as palavras de António Raminhos. “Parece uma foto de nadadora com aqueles fatos de banho da Arena. Não sei porque me lembrei disto. Sono talvez”, brincou o humorista.

LEIA TAMBÉM: