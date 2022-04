Sónia Tavares indignada com mensagem de seguidor

Sónia Tavares começou a manhã desta quinta-feira, 13 de janeiro, de uma forma menos agradável. A cantora começou por partilhar uma mensagem de “hate” de um seguidor.

A vocalista da banda “The Gift” colocou um gosto num comentário depreciativo e recebeu uma resposta desagradável do internauta: “Obrigado Sónia por dares like no meu comentário de hate [ódio] a ti, na verdade só quero atenção. Muito obrigado”.

A artista não ficou indiferente e não só publicou a mensagem como ainda respondeu: “Quando a emenda é menos compreensível que o soneto. Desisto de tentar acompanhar o curso do pensamento da humanidade, só me resta apontar esforços para que o meu filho não venha a ser também um grande parvalhão”