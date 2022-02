Sónia Tavares vai ao pão mascarada de Minnie Mouse

Sónia Tavares apanhou, este sábado, os fãs de surpresa ao ir comprar pão à rua mascarada da personagem Minnie Mouse, da Disney.

A vocalista da banda The Gift decidiu ir à rua comprar com uma máscara alternativa, mas manteve os mesmos cuidados. No perfil de Instagram, a cantora mostrou como estava vestida antes de sair de casa.

“Vou ao pão”, pode ler-se na legenda.

Rapidamente, na secção de comentários da publicação, diversos internautas aplaudiram a brincadeira de Sónia Tavares. “Que maravilha!” comentou uma seguidora. “Muito bom!” escreveu outra.