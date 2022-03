Sónia Tavares revela detalhes da sua festa de aniversário

Sónia Tavares, vocalista da banda “The Gift”, completou 45 primaveras, esta sexta-feira, 11 de março, e decidiu partilhar, este domingo, 13 de março, alguns detalhes da celebração.

A cantora recorreu ao seu perfil de Instagram para publicar algumas imagens da sua festa de aniversário. A artista partilhou um vídeo no qual surge a soprar as velas do bolo de aniversário.

“Aos 45 descubro que sou o Kasha. Obrigada a todos pelas mensagens. Para o ano há mais, se tudo correr bem”, escreveu.

Na caixa de comentários foram vários os rostos conhecidos que deixaram mensagens de parabéns à intérprete e também uma das juradas do programa “A Máscara”, da SIC.

“Parabéns Sónia!”, escreveu Nuno Duarte, mais conhecido por Jel. Também Rita Ferro Rodrigues deixou uma mensagem: “Parabéns meu amor”.