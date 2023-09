Sophie Turner está a processar Joe Jonas por ter as filhas nos EUA e o cantor já reagiu

Sophie Turner e Joe Jonas estão separados. A atriz está contra o ex-marido por “prender” as filhas nos EUA. Contudo, o cantor nega a acusação.

Uma das mais recentes separações no mundo dos famosos é a de Joe Jonas e Sophie Turner. E não parece estar a ser pacífica. A atriz está a processar o ex-marido por, alegadamente, “prender” as filhas nos Estados Unidos, exigindo que estas voltem para a Inglaterra.

O Page Six, site norte-americano de celebridades, teve acesso a documentos judiciais que indicam que Sophie iniciou o processo de maneira a assegurar o regresso das crianças que, acusa, foram “retiradas e retidas”.

É referido nos documentos que “o pai tem os passaportes das crianças e recusa-se a devolvê-los à mãe e a enviar as filhas para a sua casa em Inglaterra”.

Face à acusação e ao processo, o cantor já reagiu e afirma que vai contra o “acordo amigável” que ambos teriam feito.

“Menos de 24 horas depois [do momento em que falaram sobre a custódia], a Sophie avisou que queria levar as crianças consigo para o Reino Unido permanentemente. Posteriormente, exigiu através do processo que o Joe entregasse os passaportes para que as pudesses tirar do país imediatamente”, lê-se num comunicado.

“O Joe quer partilhar a guarda das crianças para que possam ser educadas tanto pela mãe como pelo pai, e claro que não há problema que cresçam nos EUA e no Reino Unido. Quando uma linguagem como ‘rapto’ é usada, é enganosa, na melhor das hipóteses, e, na pior, um grave abuso do sistema legal”, concluiu o representante do músico.