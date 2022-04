Soraia Tavares hesitou em participar no “Dança com as Estrelas” (TVI)

Para além do “Dança com as estrelas”, da TVI, a cantora Soraia Tavares faz parte do elenco de uma peça de teatro musical e dobragens.

Enquanto faz dobragens durante a semana, a intérprete ainda brilha no musical “Chicago” (ao lado de Miguel Raposo, o primeiro expulso do formato) e, aos domingos à noite, participa no “talent show” da estação de Queluz de Baixo. Uma intensa atividade que “não mata, mas mói”.

“Está a ser muito cansativo, mas ao mesmo tempo a adrenalina é tão grande que nos dá energia e conseguimos não parar, tanto no ‘Chicago’, como no ‘Dança’”, referiu Soraia Tavares ao site da N-TV.

“Já cheguei a repensar as minhas decisões, porque estava mesmo muito cansada e ao vivo é diferente. Pensei: ‘Ok, Soraia, se calhar temos de pensar também no limite físico, porque isso depois passa para o lado emocional e é uma bola de neve”, salientou.

“Mas agora lá estou e gostava de ganhar, embora como já ganhei o ‘A tua cara não me é estranha’ não sinto essa pressão. Quero deixar vídeos giros, mas diferentes dos que deixei quando participei no “The Voice”, que não os vejo até hoje”, assumiu. “Este mundo da dança começou para mim em fevereiro, com o ‘Chicago’, e acabei por desenvolver capacidades”, concluiu.

