Stanley Tucci travou luta contra o cancro há três anos

Stanley Tucci, revelou em entrevista à revista “Vera”, da Virgin Atlantic, que teve cancro há três anos e que travou a luta em silêncio.

O Nigel de “O Diabo Veste Prada” confessou que os médicos encontraram um tumor na base da sua língua e que teve de fazer quimioterapia e altas doses de radiação para reduzir o seu tamanho e assim ser possível removê-lo.

“[O cancro] deixa-nos com mais e menos medo ao mesmo tempo. Sinto-me muito mais velho do que antes de ficar doente. Mas ainda quero ir em frente e fazer as coisas”, referiu.

O ator, de 60 anos, revelou ainda que é improvável que o tumor regresse, mas mesmo assim foi um período complicado para os seus filhos e teve de usar um tubo de alimentação durante seis meses.

Recorde-se que Stanley Tucci, em 2009, perdeu a sua esposa Kate devido a um cancro de mama.