O “stylist” dos famosos Mário de Carvalho está noivo, depois de ter pedido o companheiro em casamento, com direito a joelho no chão.

Dias felizes. O “stylist” de muitos famosos, Mário de Carvalho, está noivo e vai casar-se, depois de ter pedido a mão do companheiro, com direito a joelho no chão.

“Um dia ele disse que sim. E foi o dia mais feliz das nossas vida”, referiu o “stylist”, nas redes sociais, depois de Rafael Ramos ter confirmado o noivado.

Recentemente, o casal esteve a descansar em Londres, Inglaterra e em Milão, Itália.

Entre os famosos que preferem Mário de Carvalho está o ator da SIC Ivo Lucas, que levou um “look” do “stylist” aos Globos de Ouro. “O Ivo confia em mim como nenhuma outra pessoa confiou ao longo destes últimos seis anos. Sabia exatamente como queria que fosse. Idealizei o fato. Insisti na capa sobreposta. Sabia que que tinha de dar tudo. Porque o Ivo merece ainda mais do que tudo. O Ivo ganhou o prémio mais importante na noite de ontem dos Globos de Ouro. E ganhou tanto. Ganhou a esperança e a resiliência. Ganhou a força e a vontade de ser mais. E eu.. eu ganhei o Ivo”, escreveu Mário de Carvalho depois da cerimónia do terceiro canal.