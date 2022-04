Stylist Mário de Carvalho assume relacionamento

O stylist de celebridades Mário de Carvalho assumiu o novo relacionamento com o modelo Francisco Lessa.

Mário de Carvalho está comprometido. O stylist de celebridades confirmou nas redes sociais que está numa relação, após ter partilhado, nas véspera de completar 26 anos, uma fotografia abraçado ao designer.

“Amanhã terei 26 anos. Mas o melhor presente chegou mais cedo. Aqui está ele”, pode ler-se na publicação no Instagram.

À N-TV, Mário de Carvalho contou que conheceu Francisco Lessa durante um trabalho. “A história é engraçada porque numa era de Instagram e Tinder conhecemo-nos num trabalho. Ele estava como modelo de uma campanha e eu era convidado”, revelou.

“Foi um eye contact é uma química imediata e a coisa deu-se”, acrescentou ainda.

Mário de Carvalho veste diversas figuras públicas – teve a seu cargo o muito elogiado vestido de Carolina Deslandes no Festival da Canção da RTP – e e jurado do “All Together Now”, da TVI.