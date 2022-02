“Stylist” Mário de Carvalho lança nova coleção dedicada aos irmãos

O jovem estilista Mário de Carvalho acaba de lançar mais uma coleção: chama-se Sibling”, um substantivo sem género para denominar um irmão ou uma irmã.

“Esta coleção é dedicada aos meus ‘siblings’. Ao meu irmão e à minha irmã. Ele, que caiu do céu, e não partilha o mesmo sangue do que eu. Ela, que tomou as rédeas da família, e sem barba, soube ser pai. Sibling é uma ode à união. À igualdade. À possibilidade de recuarmos centenas de anos, e voltarmos a tratar ‘os da nossa tribo’ por irmãos”, começa por dizer à N-TV.

“‘There’s no color for love’ (não há cor para o amor) pode ler-se numa das peças. Ou aquela que levanta mais questões, que tem estampada a frase ‘You don’t need to be a man to be gay’ (não precisas de ser homem para ser gay), que surge porque as mulheres lésbicas são quase sempre minoria em manifestos lgbti. E sua representatividade no Cinema, nos arraias, nas entregas de prémios é menor. É injusto. A palavra gay é genderless , alberga homens e mulheres”, acrescenta.

“Quis e quero usar a voz que me foi atribuída para a tornar útil. Para ser mais e melhor ser humano. Um cidadão consciente que valoriza, acima de qualquer outra coisa, a igualdade. Mas, sobretudo, o amor”, concluiu Mário de Carvalho.