“Stylist” Mário de Carvalho estreia-se no YouTube

Depois de ter integrado a agência Glam e de ter lançado uma coleção de t-shirts “No Gender”, o “stylist” estreou-se num canal do YouTube.

Mário de Carvalho não para. O “stylist” de muitas famosas portuguesas está agora, também, online, num canal de YouTube.

“É um formato despretensioso, onde posso – finalmente – mostrar aquele que é o meu lado mais divertido, que trabalhando exclusivamente em moda não me é permitido”, começa por referir à N-TV.

“O vídeo foi gravado de um só take, a edição ficou ao cargo do Henrique Gonverno (porque eu sou um leigo nessa matéria”, adianta Mário de Carvalho, que fala das suas expetativas: “prevejo gravar um vídeo por semana sobre as mais diversas temáticas”.

Entretanto, o “stylist” juntou-se a Gio Rodrigues para ajudar quem está na linha da frente da batalha contra a Covid-19: “Neste momento há prioridades. 20% do dinheiro de cada peça da minha colecção reverte IMEDIATAMENTE para o Gio Rodrigues que está a confecionar (a custo zero) material para todos os médicos e enfermeiros e agasalhos para pessoas que, infelizmente, não têm um teto. O dinheiro investido será para a compra de mais materiais e tentar ajudar na mão de obra”, escreveu Mário de Carvalho no Facebook.