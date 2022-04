Superstições? Maria Botelho Moniz conta tudo o que faz antes de entrar em direto

Maria Botelho Moniz contou, este sábado, 20 de março, as superstições que cumpre à risca antes de entrar em direto no programa das manhãs da TVI “Dois às 10”.

Depois de ser testada à covid-19, antes de entrar na TVI, reunir com a equipa e Cláudio Ramos, mudar de roupa e ser maquilhada, a apresentadora contou que tem três superstições, antes de entrar em direto às 10h00.

“Entro sempre pela mesma porta, sempre com o pé direito e dentro do estúdio faço sempre o mesmo percurso”, revelou a comunicadora das manhãs no “VivaVida”, da TVI.

Assim que termina a emissão às 13h00, Maria Botelho Moniz volta a reunir com a equipa, prepara o próximo programa. Quando chega a casa, depois das 15h00, a apresentadora ainda prepara a emissão do dia seguinte.

Recentemente, nas celebrações do Dia do Pai no “Dois às 10”, a colega de ecrã de Cláudio Ramos ficou em lágrimas ao lembrar o progenitor. “Não é um dia fácil para os filhos sem pai”, afirmou.