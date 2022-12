Surfista Pedro Scooby já foi pai pela quarta vez

Pedro Scooby e a namorada, Cintia Dicker, foram pais da primeira filha em comum, Aurora. Contudo, o surfista brasileiro tem mais três filhos.

O atleta e a companheira estão a viver dias de grande felicidade com o nascimento da filha, no Rio de Janeiro, Brasil. O casal anunciou a chegada da bebé no perfil da rede social Instagram.

“A Aurora já está entre nós! Obrigado por todas as mensagens de carinho e amor!” escreveram nas redes sociais.

Além da recém-nascida Aurora, Pedro Scooby também é pai de Bem, Liz e Dom, que nasceram durante o casamento terminado com a atriz Luana Piovani, que durou entre 2013 e 2019.