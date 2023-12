Surpresa: Adam Driver e Joanne Tucker foram pais de uma menina

O ator Adam Driver anunciou a chegada do segundo filho durante um ensaio geral do “Saturday Night Live”. O bebé é fruto da relação com Joanne Tucker.

Adam Driver e a mulher, Joanne Tucker, deram, secretamente, as boas-vindas a uma menina, avançou em exclusivo a “Page Six”.

O ator, de 40 anos, anunciou a chegada do segundo filho do casal durante um ensaio geral do “Saturday Night Live”, antes de subir ao palco como anfitrião do formato de comédia pela quarta vez.

“No ano passado pedi uma menina e consegui, o que foi exaustivo”, brincou no monólogo de abertura. Em 2018, a mesma publicação havia noticiado o nascimento do primeiro filho de Adam e Joanne, que havia nascido dois anos antes.