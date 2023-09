Surpresa: Mariana Patrocínio casou com Nuno Santana

Mariana Patrocínio recorreu às redes sociais para dar a novidade aos seguidores. A irmã de Carolina Patrocínio casou com Nuno Santana.

Duas irmãs Patrocínio casam na mesma semana: Mariana Patrocínio surpreendeu os seguidores ao anunciar que tinha casado com Nuno Santana, pelo registo civil, há cerca de uma semana.

A mais velha do clã partilhou algumas imagens do momento e explicou: “Foi há uma semana que depois de um almoço em família fomos só os dois ao registo casar. De volta a casa, guardámos as alianças e recebemos amigos para juntos celebrarmos os anos do Nuno, numa noite que foi maravilhosas e cheia de emoção”. “O dia não poderia ter sido mais completo”, acrescentou.

Na mesma semana, foi a vez de Rita Patrocínio trocar alianças com Tiago Teotónio Pereira. A designer e o ator subiram ao altar no dia 9 de setembro, no qual, em frente a centenas de convidados, trocaram juras de amor. Depois da celebração, os dois rumaram até à Tanzânia, para aproveitar a lua-de-mel e, posteriormente, para Zanzibar. Nas redes sociais, têm partilhado vários registos do momento.