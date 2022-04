Sury Cunha, “ex” de Leandro, responde às afirmações do cantor sobre a alegada traição

Sury Cunha, ex-companheira de Leandro, reagiu às declarações que o artista teceu dentro do “Big Brother Famosos” (TVI), lembrando o momento em que aconteceu a alegada traição.

A mãe do filho mais velho do artista não ficou indiferente ao facto de Leandro ter recordado dentro do formato da estação de Queluz de Baixo o alegado momento em que se deparou com a traição.

“Gostaria de clarificar (mais uma vez) que a minha prioridade é o meu filho, Simão! Gostaria de ressalvar que nessa prioridade tenho a elevada competência materna e a educação (e o discernimento) de não alimentar temas hediondos que põem em causa a minha imagem e me difamam há nove anos!” afirmou.

Sury Cunha desmentiu o intérprete, alegando que as afirmações são “falsas”. “Lamento, no entanto, que essa difamação seja infundada e com origem numa fonte/pessoa que deveria ter em comum comigo uma única coisa: respeitar o filho deste tipo de maledicência que só poderá trazer consequências negativas futuras ao seu desenvolvimento. Sobretudo sendo falsas”, prosseguiu.

“Pelo meu filho e pela falta de nexo do tema, remeto-me ao bom silêncio. Como muitas vítimas de violência psicológica e de difamação. Mas faço-o pelo meu filho. E farei justiça na hora e lugar certos! Sou feliz e estou resolvida!” assegurou.