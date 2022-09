Susana Dias Ramos arrasa Nuno Homem de Sá e Frederica Lima: “Toxicidade doentia”

A psicóloga e comentadora do “Extra” do “Big Brother”, na TVI, teceu duras críticas sobre a relação de Nuno Homem de Sá e Frederica Lima.

“Eu nunca vi a Frederica a acalmar o Nuno, eu vi a Frederica a provocar o Nuno, aquelas festinhas na cara, o tapar-lhe a mão, condescendência é a palavra certa. Eu espero mesmo, no meu íntimo, que isto seja uma representação que eles têm ali, porque senão esta relação é de uma toxicidade doentia por parte dos dois”, começou por dizer Susana Dias Ramos.

“Como assim tu tens uma relação com alguém, com todas as envolvências que uma relação com alguém tem, sexualmente, a nível de atração física, emocionalmente, e lembraste que essa pessoa tem idade para ser teu pai? Isto é doentio”, atirou ainda.

Contudo, Susana Dias Ramos mostrou algumas reservas sobre a veracidade dos mal-entendidos entre o casal: “Eu acho, no meu íntimo, que isto é uma aldrabice que eles estão a passar cá para fora, eles sabem perfeitamente que mostrando esta toxicidade, nós vamos falar disso aqui. E eles estão mais unidos que nunca, é aquilo que eu tenho no meu íntimo, mas não faço a mínima ideia”.

Recorde-se que Nuno Homem de Sá conheceu Frederica Lima através da Internet e após ter participado em “Big Brother Famosos 1”, no canal quatro.