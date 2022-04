Susana Dias Ramos destaca primeiro Dia da Mãe do filho no colégio

Com o Dia da Mãe a aproximar-se algumas escolas e colégios já o celebraram esta sexta-feira, 29 de abril, como aconteceu com o colégio do filho de Susana Dias Ramos.

A psicóloga e comentadora recorreu às redes sociais para destacar o primeiro Dia da Mãe do pequeno Salvador no colégio.

“O meu primeiro Dia da Mãe no colégio! Estou aqui há procura de mais dois pacotes de lenços de papel… vocês sabem lá o que eu orvalhei dos olhinhos! As outras também, por isso, tudo certo. Obrigada meu Pitoquinho incrível”, escreveu.

Recorde-se que o pequeno Salvador completou cinco anos de vida recentemente, data que Susana Dias Ramos assinalou nas redes sociais.

O menino é fruto da relação que a comentadora mantém com Pedro Rodrigues.