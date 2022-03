Susana Dias Ramos lembra pedido de casamento: “A melhor ideia que alguma vez passou pela cabeça”

Susana Dias Ramos recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, 2 de dezembro, para recordar o pedido de casamento em Cabo Verde.

A comentadora do “Big Brother”, da TVI, fez uma publicação, no perfil de Instagram, em que não só se declara ao marido, Pedro Rodrigues, como ainda lembra o momento em que foi pedida em casamento.

“Há precisamente oito anos em Cabo Verde o Pedro convidou-me para dar um passeio nas dunas e ver o pôr-do-sol e fomos, de mão dada e quase sempre em silêncio”, começou por escrever.

“Não sou fã de praia e morro de medo do mar! As mãos do Pedro estavam geladas apesar do calor do final do dia. Quando chegamos ao topo da duna, entre a lagoa e o mar, com o pôr-do-sol de testemunha ele disse-me: ‘Sabes o quanto eu te amo?’ e eu respondi-lhe: ‘Quanto é que me amas?’ ‘O suficiente para fazer isto…’ e com um joelho no chão ele disse: ‘Susana queres passar a vida inteira do meu lado?’” acrescentou.

“Passados estes oito anos em nada me arrependo de ter gritado entre as dunas

‘Quuueeeeerrrrroooooooo’ e me ter enrolado entre lágrimas e sorrisos na areia quente… amando a praia e esquecendo o mar! E ter casado contigo, Pedro… foi a melhor ideia que alguma vez passou pela minha cabeça. Obrigada por teres decidido ficar aqui, meu amor! Contra tudo… contra todos! És tão mas tão corajoso!” concluiu.

Susana Dias Ramos mostrou-se grata pela sua vida: “Hoje… oito anos, três casas, duas cadelas, uma clínica, um filho e algumas perdas, agradeço a Deus por ter trazido à minha vida! Depois de um dia de trabalho sem te ver, apesar de estarmos no mesmo espaço, e enquanto te espero no carro para jantar em trabalho e sem tempo de comemorar não quereria estar noutro sítio! Tu és o meu lugar, o meu sítio, o meu lar!”.

Pedro Rodrigues não ficou indiferente às palavras da sua esposa e retribuiu o carinho ao deixar na caixa de comentários: “Meu amor, meu porto seguro, foi a melhor decisão que já tive! Obrigado por estares sempre ao meu lado! Amo-te mais que tudo!”